Pinged kasvavad: Hispaania minister nimetas Venezuela riigikorda diktatuuriks

Arutades erinevaid repressiivseid režiime üle maailma, rääkis Robles „meestest ja naistest, kes on pidanud lahkuma Venezuelast just selle diktatuuri tõttu, milles nad elavad“, vahendab BBC.

Hispaanial on Venezuelaga tihedad kultuuri- ja majandussidemed, mistõttu on Venezuela Hispaania riiklikus poliitikas tundlik teema. Ametlike andmete kohaselt elas 2023. aasta alguses Hispaanias 278 000 venezuelalast, kuid arvatakse, et praeguseks on nende arv oluliselt suurenenud.