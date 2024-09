PILDID PROOVIST | Ugala teater avab 105. hooaja meeleoluka avapeo ja koostöölavastusega „Cosmopolitan“

Lavastus „Cosmopolitan“ räägib loo Andrew’st, kes on pärit New Yorgist, ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel kenal päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli, kus hakkavad arenema kummalised sündmused: seal kohtuvad mitmed värvikad tegelased ja neli erinevat keelt, põrkuvad maailmavaated ja tõekspidamised, varjatud plaanid ning avaldamata lood. Pidev möödarääkimine, üksteise võõristamine, omavaheline mõõduvõtmine ja peidus olevad saladused võtavad koomilised ja absurdsed mõõtmed.