Kaitseminister Pevkur Putini ähvardusest: ei midagi uut siin päikese all

„Ei midagi uut siin päikese all,“ hindas Pevkur Putini ähvardust NATO suunas. Ta rõhutas, et lääs on varemgi Putini hirmutamist kuulnud, näiteks enne, kui Ukrainale tankid saadeti. „Ja mis tõsisest ähvardusest saame rääkida, kui see on Kreml ja Putin, kes Ukraina iseseisvust ründavad,“ lisas Pevkur.

Pevkuri sõnul ei oma Putini ähvardused NATO ametnike jaoks mingit tähtsust ning kaugmaarakettidele loa andmist need ei mõjuta. „Kõik on teadlikud, et Venemaa kasutab oma nii-öelda sõnarelva üsna tihti ja sellele ei tasu tähelepanu pöörata,“ kinnitas ta. Seda, kas NATO Kiievile rakettide kasutamise osas tõepoolest ka roheline tule annab, Pevkur öelda ei osanud.

Kui suurt edu kaugmaarakettide kasutamine Ukrainale tooks? „Need on väga olulised, et mõjutada eelkõige Venemaa lennujaamasid, kust tõusevad õhku Ukrainale tõsist muret valmistavad pommitajad,“ selgitas Pevkur. „Kas see on pööre sõjatandril? Seda kindlasti mitte, aga rakettidest on väga oluline abi Ukrainale võitluses.“

Putin ütles neljapäeval, et Ukrainale loa andmine kaugmaarakettide kasutamiseks Venemaa territooriumi ründamiseks tähendab NATO riikide otsest osalemist sõjas.

Vaata videolõiku Putini kommentaariga:

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

„Otsene osalemine muudab juba oluliselt konflikti päris olemust, päris iseloomu. See tähendab, et NATO riigid, USA, Euroopa riigid sõdivad Venemaaga,“ sõnas ta ajakirjanikele „Ja kui see on nii, siis pidades silmas selle konflikti päris olemust, langetame me vastavaid otsuseid, lähtudes neist ohtudest, mis meile tekivad,“ lisas Putin.

Putin väitis ka, et nende raketisüsteemide lennuülesandeid saavad sisuliselt sisestada ainult NATO riikide sõjaväelased ning ukrainlased ise rakettidega lööke anda ei saa. Kaitseminister Pevkur nentis, et loomulikult soovib Putin tehnilistesse üksikasjadesse süveneda, ent sääraste spekulatsioonidega ei maksa kaasa minna.