Valitsus arutab palgatõusude üle, kuid tuleval aastal võivad politseinikud ja päästjad sellest vaid und näha

Ka Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop sõnas Delfile, et minister on selgelt väljendanud, et 2025. aastal palgatõusu oodata ei ole. Küll aga olevat Läänemets lubanud, et 2026. aastal palgatõus tuleb. „Omaette küsimus on, missugune palgatõus see olema saab. Üks protsent palgatõusu on ka palgatõus, aga see ei lahenda ühtegi probleemi,“ sõnas Koop.