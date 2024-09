VIDEO | Vene sõjavangist vabastati veel 49 ukrainlast

„49 ukrainlast on kodus. Need on Ukraina relvajõudude, rahvuskaardi, politsei ja riikliku piirivalveteenistuse võitlejad, aga ka meie tsiviilinimesed. Teiste hulgas Lenije Umerova – neiu, kelle venelased võtsid pantvangi, kui ta läks haige isa eest hoolitsema. Samuti õnnestus vabastada veel osa Azovstali kaitsjatest. Kodus on ka Ukraina kangelane, sõjaväemeedik Viktor Ivtšuk,“ teatas Zelenskõi.