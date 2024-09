WRC käesoleva hooaja enim kõmu tekitanud sündmused

Sebastian Ogier kui uus Sebastian Loeb

Prantsusmaa on rallimaailma üks superstaare – hetkel on suurima maailmameistritiitlite arvuga WRC-sõitja Prantsusmaa päritolu Sebastian Loeb, kuid kaasmaalane Ogier astub aina kõvemini 2022. aastal oma viimase WRC1-sõidu teinud Loebi kandadele. Monte Carlo etapi üheksas võit tugevdas mehe positsiooni korralikult ning esimese etapi edu on Ogieri saatnud ka järgnevatel etappidel.