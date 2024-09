Suure-Lähtru juhtum jõudis kohtu ette. Imikutapus süüdistatav naine: minu jaoks on väga tähtis, et laps saaks ilusasti maha maetud

Eelistungil osalesid asjaosalised videoühenduse teel. Süüalune ise viibib vanglas. Istungi ajal vaatas ta pidevalt maha ja oli aru saada, et ta tunneb end ebamugavalt.



Eelistungile kohaselt arutati eri taotlusi. Näiteks leidis Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer, et protsessil ei tohiks arvestada meedias ilmunud artikleid, mille Sarv oli kohtule esitanud. „Palun jätta vastu võtmata kui lubamatud tõendid. Artiklitel puudub usaldusväärsuse kontroll,“ ütles ta. Süüaluse esindaja Robert Sarv omakorda sõnas, et artiklid on lubatav ja adekvaatne võrdlusmaterjal.