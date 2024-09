Valitsus võtab tervisekassa puudujäägi leevendamiseks reservidest umbes 160 miljonit eurot

Sotside esimees Lauri Läänemets rääkis neljapäeva õhtul Delfile, et valitsuses minnakse edasi terviseminister Riina Sikkuti (SDE) plaaniga suurendada töötavatel inimestel visiiditasu 20 euroni, samuti võetakse kasutusele tervisekassa reservid, et puudujääki katta. „Efektiivsuse suurendamisega, visiiditasude tõusuga ja reservi kasutuselevõtuga saab siis kaetud see puudujääk,“ ütles Läänemets.

Riina Sikkut kinnitas reedel Delfile, et valitsus on otsustanud tervisekassa reservidest raha võtta umbes 160 miljoni euro jagu. Tervisekassa järgmise aasta eelarvest on puudu ligi 190 miljonit eurot. Reservides on tervisekassal umbes 700 miljonit eurot.