Kremlis ei kahelda, et Putini eilne avaldus kaugmaarelvade kohta jõudis adressaatideni

„Avaldus, mille Putin eile tegi, on väga tähtis. See on äärmiselt selge, ühemõtteline ega jäta mingeid kahemõttelisusi. Ja meil ei ole kahtlusi, et see avaldus jõudis oma adressaatideni,“ ütles Peskov pressikonverentsil, vahendab Interfax.