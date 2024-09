Kas unistuse töökoht nõuab kalleid digioskuseid? Kasuta võimalust, et need omandada hoopis TASUTA!

Loo oma ärile veebileht ja e-pood

Vähemalt sama olulised on digioskused ka siis, kui sul on omaenda äri ja tegeled aktiivselt mõne toote või teenuse pakkumisega. Asjaolu, et suur osa maailmast on kolinud internetti, tähendab, et ka ostlemine, erinevate teenuste eest tasumine ja nende toimumisaja kokku leppimine on kolinud veebi. Seega, kui sinu ettevõttel pole veel veebilehte, e-poodi või veebibroneeringu võimalust, tasub esmajärgus just nende loomise peale mõelda, kui tahad oma äri laiendada ja klientuuri kasvatada.