FOTOD | Lõunakeskuses toimus suur kriisiõppus

Päästeameti Lõuna keskuse välijuhtide grupi juht Aleksandr Iljin hindas õppust väga hästi kordaläinuks. „Õppus sujus igati plaanipäraselt ja kõik eesmärgid mille seadsime, said täidetud. Niisuguses rahvarohkes kohas nagu seda on Lõunakeskus on eriliselt kriitilise tähtsusega õigeaegselt alustatud ja korrektselt läbiviidud evakuatsioon. Selle ülesandega sai Lõunakeskuse personal hästi hakkama. Inimesed väljusid hoonest rahulikult ning paanikata ja kõik mängukannatanud said päästetud.“