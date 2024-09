Patsientide esindajad: visiiditasu kasv seab krooniliselt haiged ohtu

„Visiiditasu mõjutab väga valusalt just kroonilisi haigeid, kes vajavad pidevat arstilikku järelevalvet,“ kinnitab Eesti diabeediliidu juhatuse liige Ulvi Tammer-Jäätes. „Kroonilised diabeetikud peavad pidevalt käima arstide juures kontrollis. Lisaks endokronoloogile ja diabeediõele veel silmaarsti, neuroloogi ja ka nelja-viie eriarsti juures vastavalt sellele, kus tüsistused tekkida võivad. Diabeediga kaasnevad multiprobleemid, mistõttu on ravikoormus üks suuremaid,“ selgitas Tammer-Jäätes. Nad arvutasid välja, et keskmiselt peaks diabeetik tulevikus hakkama maksma kuu-kahe peale- sada eurot visiiditasu.