Dokumendid otse Kremli trollivabrikust: kuidas Venemaa taas europarlamendi valimisi mõjutas

See on video Venemaa IT-organisatsiooni, orwelliliku nimega Sotsiaalse Disaini Agentuuri (SDA) serveritest. Video on tõenäoliselt mõeldud agentuuri „partneritele“, kes võiksid olla infooperatsioonide teenusest huvitatud. SDA näpujäljed on aga juba arvukatel Euroopas ja USA-s paljastatud Venemaa infooperatsioonidel. „Gambašidze vastutab eri riikides kümnete projektide eest,“ ütles meile ühe Euroopa Liidu riigi luurega seotud allikas.