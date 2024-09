VIDEO ja FOTOD | Linnaelanikes pahameelt tekitanud Paldiski maantee ummikute probleemi asuvad leevendama rohelained

„Need sammud leevendavad Paldiski maantee ummikuid, kuid paraku ei suuda kompenseerida sõiduraja muutmist rattateeks,“ sõnas Järvan ja lisas, et probleemi on juba üritatud leevendada linna siseneval suunal, pikendades fooritsükleid Sõle tänaval ja Kesklinna liiklejatele.

Järvani sõnul on ta andnud transpordiametile üldisema ülesande tuua Tallinna liiklusesse rohelised lained tagasi. „Modelleerisime Liivalaia ala ning suutsime leida lahenduse, kuidas vähendada liikumisele kuluvat aega seal üle 10% - see tähendab, et iga päev säästame Tallinna elanike jaoks üle 500 tunni. Järgmine fookus ongi Paldiski mnt piirkond,“ lausus ta.