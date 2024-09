FSB teatas, et on väsinud tsirkusest ja saadab 6 Briti diplomaati riigist välja

„Briti saatkond on läinud kaugele piiridest, mille on tõmmanud Viini konventsioonid. Aga kõige tähtsam on see, et jutt ei käi mitte ainult küsimuse formaalsest poolest ja teatatud tegevuse mittevastavusest, vaid õõnestustegevusest, mis on suunatud meie rahvale kahju tegemisele,“ kirjutas Zahharova.