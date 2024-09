Asepresidendikandidaat Vance kirjeldas Trumpi rahuplaani Ukrainas: demilitariseeritud tsoon ja neutraalsus

„Ma arvan, et see näeb välja nii, et Trump istub maha, ta ütleb venelastele, ukrainlastele, eurooplastele: te peate välja mõtlema. Milline näeb rahumeelne kokkulepe välja? Ja milline see ilmselt välja näeb, on see, et praegune demarkatsioonijoon Venemaa ja Ukraina vahel muutub nagu demilitariseeritud tsooniks,“ rääkis Vance kolmapäeval „The Shawn Ryan Show’s“.

Väljapakutud demilitariseeritud tsoon oleks Vance’i sõnul „tugevalt kindlustatud, nii et venelased uuesti sisse ei tungiks“. Osa rahuplaanist on Vance’i teatel see, et Ukraina säilitab iseseisvuse vahetuskaubana neutraalsusgarantii eest, mis tähendab, et ta ei ühine NATO ega muude „liitlasinstitutsioonidega“.

Vance ütles, et on võlts ja vale pidada seda konflikti „meie aja suureks humanitaarmissiooniks“, ning lisas, et on „muinasjutulik suhtumine“ pidada sõda võitluseks hea ja kurja vahel. Intervjuu käigus ütles Vance, et Venemaa „poleks pidanud Ukrainasse sisse tungima“, aga „ukrainlastel on samuti palju korruptsiooniprobleeme“.

„Meie sinna jäämisel ja ukrainlaste julgustamisel Krimmist kinni hoidma on palju riske. Küsimus on: kui palju Ameerika elusid selle tegemine maksma läheb? Ja kui vastus on rohkem kui null, olen mina väljas,“ ütles Vance.

Veel ütles Vance, et Euroopa on „alarahastanud seda sõda, samas kui Ameerika maksumaksjad on olnud väga helded“.

Vance’i väitel on Joe Bideni administratsiooni poliitika „raha loopimine selle probleemi peale ja lootmine, et ukrainlased suudavad saavutada sõjalise võidu, mille kohta isegi ukrainlased ütlevad, et ei suuda seda“. „Donald Trumpi poliitika on jah, olge tugevad, aga olge ka targad. Pidage läbirääkimisi,“ lisas Vance.