Starmer Putini ähvarduse kohta: Venemaa võib sõja kohe lõpetada

Hiljem lisas ta: „Kordamiseks, see oli Venemaa, kes seda kõigepealt alustas. Nemad põhjustasid selle konflikti, nemad on need, kes tegutsevad õigusvastaselt.“

„Väga tähtsad arengud on lähinädalatel ja kuudel tõenäolised nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas ja seetõttu tuleb langetada mitmeid taktikalisi otsuseid,“ lausus Starmer, lükkamata ümber, et see küsimus on päevakorral.