Trump kuulutas, et tema rohkem debattidel ei osale

Harrise kampaaniameeskond kutsus korraldama uut debatti kohe pärast teisipäeval Philadelphias toimunud väitlust. Harris kordas seda üleskutset eilsel kampaaniaüritusel Charlotte’is, öeldes: „Ma usun, et me võlgneme valijatele veel ühe debati, sest need valimised ja mis on kaalul, ei saa olla tähtsam.“