Kolmekordne kasv. Uus partii ülikanget narkootikumi põhjustas Tallinnas üledoosilaine

Suve lõpus tabas Tallinna erakordne üledooside laine. Augustis vajas uimastite üleannustamise tõttu kiirabi ligi 50 inimest ning ka kainestusmajja tuli eelmisel kuul narkojoobe tõttu viia tavalisest palju rohkem inimesi. Selle taga peitub tõsiasi, et uimastikaubitsejad tõid turule uue räige narkootikumide partii, mida tarvitajad õigesti doseerida ei osanud. Ja tagajärjed olid kiiresti käes.

Tormile eelnes vaikus. „Suve keskel oli Tallinnas lühike ajavahemik, mil nitaseene oli mustalt turult raskem hankida ja ainete levik oli varasemast väiksem. Ühest kindlat põhjust, miks see olukord tekkis, ei ole. Kuid tõenäoliselt mõjutas seda Eesti ja naaberriikide politsei tehtud töö kurjategijate kinnipidamisel ja aine leviku piiramisel ning võis ka olla, et kusagil tarneahelas tekkis probleem ning aine ei jõudnud seetõttu turule,“ ütles Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro. Kinni peetud kurjategijatest ei saa politsei praegu veel lähemalt rääkida, sest menetlused on pooleli.