Putin: Ukrainale loa andmine kaugmaarakettide kasutamiseks Venemaa vastu tähendab NATO otsest osalemist sõjas

Putin ütles eile, et lääneriikide otsene osalemine Ukraina konfliktis muudab selle olemust ja Venemaa on sunnitud langetama otsuseid, lähtudes sellisel moel tekkinud ohtudest, vahendab Interfax.

„Otsene osalemine muudab juba oluliselt konflikti päris olemust, päris iseloomu. See tähendab, et NATO riigid, USA, Euroopa riigid sõdivad Venemaaga,“ ütles Putin ajakirjanikele.

„Ja kui see on nii, siis pidades silmas selle konflikti päris olemust, langetame me vastavaid otsuseid, lähtudes neist ohtudest, mis meile tekivad,“ ütles Putin.