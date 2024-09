Valitsus ei jõudnud eelarvekõnelustel ettevõtete maksustamise osas üksmeelele, jätkatakse esmaspäeval

Sotside esimees Lauri Läänemets rääkis pärast arutelusid Delfile, et otsustatud sai palju, kuid mis puudutab ettevõtete maksustamist, siis seal kokkulepet ei sündinud. „Mis puudutab suurinvesteeringute tegemist, CO2 rahakasutust, riiklikke kinnisvaraobjekte ja väga palju muud sellist, neid otsuseid me tõesti tegime. Mis puudutab seda, milline saab julgeolekumaks täpsemalt olema ettevõtete osas, seal on küsimus lahtine,“ rääkis Läänemets. „Kaalume ja nädalavahetusel püüame täpsemalt analüüsida juurde mõlema versiooni mõjusid, nii kasumi kui varade maksustamisel.“

Läänemets rääkis, et arutelu oli täna konstruktiivne ning omavahel tülli ei mindud. „Probleemid on suured ja kõik mõistavad neid, olukord on keeruline,“ märkis ta. Läänemets lisas, et kuigi opositsioonist on tulnud soovitus võtta laenu, et makse ei peaks tõstma, siis seda nad siiski teha ei soovi, sest see ajaks riigi veel rohkem lõhki.