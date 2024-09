Ukraina teatel tabas Venemaa rakett teraviljalaeva Rumeenia vete lähistel

Ukraina merevägi teatas, et Vene pommitajad Tupolev Tu-22 tulistasid kolmapäeval kohaliku aja järgi kell 23.02 välja hulga tiibrakette. Mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuk ütles Reutersile, et alus oli rünnaku hetkel Rumeenia meremajandusvööndis. Meremajandusvöönd on piirkond, mis ulatub väljapoole riigi territoriaalvett. Rumeenia mereväeamet kinnitas, et laev ei olnud riigi territoriaalvetes.