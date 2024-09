Budapest: Ungari on valmis esitama Brüsseli vastu hagi varjupaigaküsimuses

Gulyáse sõnul peaks Ungari trahvi asemel saama osalise tagasimakse, kuna väidetavalt kulutas riik piirikontrollile 2 miljardit eurot „ilma Euroopa Liidu asjakohase rahalise abita“. Ta lisas, et „teised riigid said rahalist abi Schengeni piiri kaitsmiseks“, kuid ei täpsustanud, millal see toimus.

Minister teatas ka, et Ungari justiitsministeerium on „valmis esitama komisjoni vastu kohtuasja“, et hüvitada EL-i piiri kaitsmise kulud. Samuti kordas ta, et Ungari võib saata varjupaigataotlejad Brüsselisse.