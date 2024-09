Ida-Ukrainas toimunud Venemaa rünnakus hukkus kolm Punase Risti töötajat

Viroljubivka küla sattus rünnaku alla, teatas piirkonna kuberner Vadõm Filaškin sõnumirakenduses Telegram.

„Venemaa järjekordne sõjakuritegu. Täna ründas okupant Donetski oblastis Rahvusvahelise Punase Risti humanitaarmissiooni sõidukeid,“ kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi postituses sotsiaalmeediaplatvormil X.

„Mõistan rünnakud Punase Risti töötajate vastu teravalt hukka. See on mõistusevastane, et raketid tabavad abi jagamise kohta,“ ütles avalduses ICRC president Mirjana Spoljaric. Avalduses märgiti, et ICRC meeskonnad viibivad Donetski oblastis regulaarselt ja nende sõidukid on tähistatud Punase Risti embleemiga.

Ukraina peaprokuratuur teatas Telegrami vahendusel, et Punase Risti töötajad viisid elanikele enne talve kütteks brikette. Rünnaku ajal olid nad abi sõidukist maha laadimas. Nad lisasid, et kaks töötajat viidi haiglasse, kellest üks on raskes seisundis.

Donetski oblast on osaliselt Vene vägede poolt okupeeritud ja Venemaa rünnakud piirkonnale on regulaarsed. Moskva on eitanud Ukraina tsiviilelanike ja tsiviilinfrastruktuuri sihikule võtmist, kuid taolistes rünnakutes on hukkunud tuhandeid inimesi.