Ülenurme Sügislaadal näeb käsitsilüpsi ja uhkeid tõuloomi

14. septembril ootab Ülenurme Sügislaat ja Tõuloom 2024 külalisi nii kodumaalt kui võõrsilt. Sündmuse peamine eesmärk on tunnustada ja esitleda Eesti parimaid tõuloomi ning pakkuda laada- ja näitusekülastajale mitmekülgset elamust Eesti toidu töötubade ja eriilmelise kultuuriprogrammiga. Teha ja näha on palju nii areenil, pargialal kui mujal muuseumi territooriumil.

„Meie üritus on läbi aegade hõlmanud kahte poolt. Ülenurme Sügislaadal kauplevad laadalised käsitöö, talukauba ning loodus- ja tervisetoodetega,“ selgitab Aive Vahejõe, SA Eesti Maaelumuuseumid esindaja. „Tõuloom 2024 on aga keskendunud Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu liikmete parimate loomade esitlemisele ja tunnustamisele ning on hea võimalus linnarahvale põllumajandusloomade nägemiseks.“