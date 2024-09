Netanyahu palus võtta end uurimise alla, et vältida Rahvusvahelise Kriminaalkohtu võimalikku vahistamismäärust

Justiitsminister Yariv Levin palus peaminister Benjamin Netanyahu käsul algatada kriminaaluurimine Netanyahu ja kaitseminister Yoav Gallanti suhtes. Netanyahu soovis, et Hamasi-vastast kampaaniat käsitlev uurimine avataks ja lõpetataks. Seejärel esitataks ICC-le teave, et Iisrael on süüdistusi uurinud ja sellest tulenevalt ei ole kohtu sekkumine vajalik, teatas Iisraeli Kanal 12, vahendas Times of Israel.