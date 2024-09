Hoiatus: Kavastu kalapidu kavatseb külaliste keele alla viia

Peo põhisündmuseks, nagu ka nimi ütleb, on uhhaade võidukeetmine, mida hindab ja autasustab professionaalne žürii. Mõõduvõtmisel saavad osaleda kolmeliikmelised eelregistreeritud võistkonnad ja võistlus on ajaliselt piiratud. Kõik osalejad saavad ühtmoodi kala stardipaketi, millest vabalt valitud lisanditega uhhaa valmima hakkab. Üritus on suunatud kohalikule kogukonnale ja kõigile uhhaahuvilistele ning pühendatud kunagisele Kavastu Uhhaapeo algatajale Tiit Veeberile.