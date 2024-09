FOTOD | Tartu kesklinnas põrkasid kokku sõiduauto ja buss

Politsei andmetel põrkasid mõni minut pärast kella 16 kokku buss ja sõiduauto, ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk. Ta lisas, et keegi viga ei saanud, kuid juhid ei saanud omavahel süüdlase osas kokkuleppele ja seepärast paluti kohale politseid.

Sündmuspaigal käinud fotograafi sõnul on sõidutee parempoolne rida suletud. Sõiduauto seisab tema sõnul täpselt keset ristmikku ning selle esiosa on bussirataste all. „Eks kõik teised auto peavad sealt kuidagi ümber sõitma, tipptund ju ka,“ märkis fotograaf.