Eesti 200: Gea Kangilaskist sai Tartu linna revisjonikomisjoni juht

Oma absoluutseks prioriteediks revisjonikomisjoni juhina peab Kangilaski linnaeelarve senisest rangemat järelevalvet. „Reformierakonna juhtimisel on linna võlakoormus viimastel aastatel järsult tõusnud ning on tänaseks napilt alla 80 protsendi, mis on kohalikele omavalitsustele lubatud piirmäär. Uue kultuurikeskuse ehitus seisab aga veel ees, mis seab linnaeelarve veelgi pingelisemasse seisu,“ tõdes Kangilaski.

„Eesti 200 jaoks on ääretult oluline, et Tartu linnaeelarve ei langeks veelgi sügavamasse kriisi. Hetkel tunduvad linna rahaasjad olevat hullemaski seisus kui riigis, samas on KOVil tulupoole mõjutamiseks oluliselt vähem võimalusi kui riigivalitsusel. Seda enam tuleb kulutusi kontrolli all hoida,“ rääkis Kangilaski.

Eesti 200 fraktsiooni juhi Anneli Kannuse sõnul sobib Kangilaski revisjonikomisjoni esimehe kohale väga hästi. „On ülimalt oluline, et revisjonikomisjoni eesotsas oleks inimene, kes julgeb ja on valmis seisma Reformierakonna kiuste rangelt eelarvedistsipliini järgimise eest,“ ütles Kannus.

„Gea on selleks ideaalne kandidaat, tal on olemas varasem kogemus Tartu rahandusvaldkonna abilinnapeana, seega on ta linna eelarve- ning rahanduspoliitikaga hästi kursis ning oskab näha nii valupunkte kui leida lahendusi,“ rääkis Annus.

Gea Kangilaski on Eesti poliitik, feminist ja kodanikuõiguste aktivist. Tal on majandusteaduse kraad Eesti maaülikoolist, hetkel omandab ta magistrikraadi Tartu ülikoolis muutuste juhtimise erialal. Kangilaski on osalenud mitme kodanikuühenduse juhtimises.

Aastatel 2020–2023 oli Kangilaski Tartu abilinnapea, esmalt rahanduse ja linnavarade, seejärel linnaplaneerimise, ehituse, arhitektuuri ja maakorralduse valdkonnas. Hetkel töötab ta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroos Equitech projektijuhina.

Eesti 200 fraktsioon Tartu linnavolikogus on opositsioonijõududest oma 9 liikmega praegu suurim.