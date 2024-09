„EMO arstiabi on kaugenenud vajaduspõhisusest.“ Perearstid loodavad, et visiiditasu tõus suunab inimesi rohkem nende poole pöörduma

Valitsus otsustas, et nii eriarsti kui EMO visiiditasu tõstetakse viielt eurolt 20 eurole. Tasu ei tõuseks haavatavamatele sihtgruppidele: rasedatele, töötutele, pensionäridele ja osalise töövõimega inimestele. Terviseminister Riina Sikkut (SDE) loodab, et visiiditasu tõusul on suur käitumuslik mõju ehk kui probleem pole väga suur ja pakiline, pöördutakse pigem perearsti poole, mitte tingimata EMO-sse. Perearsti visiit on tema sõnul tasuta ka edaspidi.