POOLT JA VASTU | Osa Vene pagulasi kutsub üles oligarhe lääne sanktsioonidest vabastama. Kas sellel oleks mõtet?

Personaalsete sanktsioonide idee näitab, et ei mõisteta, kuidas Vene riik toimib. Eeldati, et kui Putini lähiringil elu keeruliseks teha, siis avaldab see Vene presidendile mõju ja välispoliitika muutub. Sõna „oligarhid“ tekitab läänes joovastust, ent tegelikult need Vene „oligarhid“ ei anna valitsusele pistist, et oma tahtmist saada. Nad on juhid, kelle valitsus on ametisse nimetanud ja kes vastutavad majanduse eri segmentide eest. Presidendile ega riigi poliitikale ei avalda nad mingit mõju.