VIDEO | Valitsuskabinetis on tuline arutelu. Michal: võib-olla läheb öösse, loodetavasti mitte hommikusse

Valitsuse eelarveläbirääkimised jätkuvad ning täna kõneletakse julgeolekuvajadustest ja maksudest. Ettevõtjad ootavad pingsalt, mis on siis nende saatus. Tuleb varamaks? Peaminister Kristan Michal räägib koalitsioonipartnerite ühistest sihtidest, aga on selge, et on vaidluskohti. Seda näitas ka rahandusminister Jürgen Ligi reaktsioon Lauri Läänemetsa sammule.