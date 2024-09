Eesti 200 asutajaliige Priit Alamäe lahkub erakonnast

„Hakkasime kuus aastat tagasi koos mõttekaaslastega erakonda tegema, et tuua uut perspektiivi ja ideid Eesti poliitikasse. 2. mail 2018 avaldatud Eesti 200 manifest on endiselt väga aktuaalne ja erakonna missioon on Eesti ühiskonnas jätkuvalt õige ja vajalik. Mul on hea meel, et uueks esinaiseks on valitud Kristina Kallas ja soovin nii talle kui kõikidele erakonnaliikmetele jõudu Eesti 200 edasiviimisel,“ ütles Priit Alamäe.

„Olen otsustanud erakonnast välja astuda kuna isiklikus plaanis tunnen, et ettevõtjana ei ole mul võimalik ühegi erakonna kaudu panustada ideedega või omada positiivset mõju Eestile ilma, et seda saadaks vandenõuteooriad, mis mõjuvad häirivalt ja väsitavad. Tunnen, et on mõistlik hoida tähelepanu oma põhitegevusel ehk ettevõtlusel,“ lisas Alamäe.

Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul on Priit Alamäe on olnud Eesti 200s selle loomise esimesest päevast ning üks peategelastest erakonna kujunemisloos. „Kolm nädalat tagasi helistas Priit ja rääkis oma otsusest, et ta ei saa juhtida äri olukorras, kus ühiskonnaelus aktiivseks olemine segab äri väga tugevasti. See on kahju Eesti 200-le, aga tegelikult kogu Eestile, et väga edukad ettevõtjad peavad oma äri ja töötajate kaitseks ühiskondlikus elus aktiivsest osalemisest loobuma. Me soovime, et ettevõtjad ja oma ala eksperdid osaleksid poliitikas, aga Eestis on viimastel aastatel kujunenud suhtumine, et ettevõtjad on vaid omakasu peal väljas. See suhtumine teeb meile kõigile kahju. Priit jääb Eesti 200 maailmavaate toetajaks,“ ütles Kallas.

Piir poliitika ja ettevõtluse vahel hägustus