Venemaal algas kohtuprotsess Navalnõi endiste advokaatide üle, mis kuulutati kohe kinniseks

Varsti pärast istungi algust teatas riikliku süüdistaja esindaja, et Venemaa ekstremismivastasest keskusest saabus kiri, milles öeldi, et on olemas „operatiivinformatsioon“ ettevalmistatavate provokatsioonide kohta Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) ja Navalnõi staapide poolt. Kohtunik Julia Šilova nõustus riikliku süüdistajaga ja kuulutas protsessi kinniseks. Kõik pealtvaatajad ja ajakirjanikud aeti saalist välja, vahendab Meduza.