OTSEPILT ja -BLOGI | Eelarvekõnelused lõpusirgel. Pressikonverentsil annavad aru Michal, Riisalo, Kallas ja Läänemets

„Meie juhatuse seisukoht on, et peaksime ikkagi kasumimaksu tegema. Oluliselt õiglasem,“ rääkis Lauri Läänemets täna hommikul Delfile. Ta lisas otsa, et tööandjate keskliit ja ettevõtlusorganisatsioonid on avaldanud toetust hoopis varamaksule.

Pressikonverentsil selgub, kas selleks ajaks on ettevõtjate maksustamise osas mingeid kokkuleppeid tehtud või mitte. Pärast pressikonverentsi jätkatakse samal teemal kabinetinõupidamisel. Ministrite ametlikus nädalakavas on kirjas, et see kestab 17ni, aga reaalselt on omavahel kokku lepitud, et vajadusel peetakse nõu tunduvalt kauem. „Arutame seni, kuni arutatud on. Võib ka öösel arutada!“ lausus Läänemets.