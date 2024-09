ÜRO teatel tappis Iisraeli rünnak Gaza sektoris kuus organisatsiooni töötajat

Gaza tsiviilkaitse esindaja Mahmud Bassal teatas, et rünnakus Al-Jaouni koolile Nuseirati põgenikelaagris, mis on varjupaigaks tuhandetele palestiinlastele, hukkus kokku 18 inimest, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et andis täppislöögi terroristidele, kes plaanisid koolist rünnakuid ja et võttis tarvitusele meetmed tsiviilisikute kaitsmiseks.

ÜRO peasekretär António Guterres kirjutas X-is, et rünnak on rahvusvahelise humanitaarõiguse dramaatiline rikkumine.

UNRWA teatel oli tegemist kõige suurema hukkunute arvuga nende personali hulgas ühe intsidendi tagajärjel alates Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja algusest mullu oktoobris. UNRWA märkis, et see oli viies kord viimase 11 kuu jooksul, kui seda kooli on rünnatud.

Iisraeli suursaadik ÜRO-s Danny Danon ütles, et on südametunnistusetu, et ÜRO mõistab jätkuvalt hukka Iisraeli sõja terroristide vastu.

ÜRO esindaja Stéphane Dujarric ütles ajakirjanikele, et ÜRO mõistab hukka kõik õhurünnakud, mille sihtmärgiks on tsiviilisikud, ja ka need, mille sihtmärgiks on ÜRO objektid.