Valitsus tegi kannapöörde, nüüd räägitakse ettevõtete varamaksust. Sotsid esitasid oma ultimaatumi

Nimelt on sotsidel oma nõudmine. „Meie juhatuse seisukoht on, et peaksime ikkagi kasumimaksu tegema. Oluliselt õiglasem,“ rääkis Läänemets täna hommikul Delfile. Ta lisas otsa, et tööandjate keskliit ja ettevõtlusorganisatsioonid on avaldanud toetust hoopis varamaksule. „Kui saame kokkuleppele, et alampalk tõuseb ka järgmisel aastal suure sammu võrra ehk 12 protsenti, siis on täiesti võimalik, et sotsid asuvad varamaksu ettepanekut toetama.“