Viljandis asuvad Jaapani etenduskunstnikud uurima olemisviise ja uskumusi

Keisuke Sugawara on Berliinis baseeruv Jaapani etenduskunstnik ja koreograaf, kes on tegutsenud kunsti valdkonnas üle kümne aasta. Tema teosed keskenduvad installatsioonikunstile, tuues fookusesse füüsilisele keskkonna, et anda võimalus publikule kogeda ruumi tervikuna. Alates 2017. aastast on ta elanud Saksamaal ning lavastanud üle kümne etenduse. Samuti on ta osalenud mitmetel rahvusvahelistel kunstifestivalidel.