REPORTAAŽ | Bussiliini saatus ajas harja punaseks! Kristjan Järvan seisis Õismäel silmitsi pahaste kohalikega

„Ükski ettepanek pole kivisse raiutud,“ toonitas abilinnapea Kristjan Järvan Õismäe vaba aja keskuses. Saalist kostus seepeale nurin, et buss nr 61 saatus on juba kivisse raiutud. Õhtu lõpuks jäi kõlama, et linn võtab mainitud liini täiendavalt luubi alla.