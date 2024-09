Washington kõhkleb endiselt, kas lubada Ukrainal rünnata sihtmärke Venemaal lääne relvadega

Zelenskõi on kuid palunud, et Kiievi liitlased lubaks Ukrainal võtta lääne kaugmaa rakettidega sihikule sügaval Venemaal asuvaid sihtmärke, et seeläbi piirata Moskva võimet rünnakuid korraldada.

Ajakirjaniku küsimusele, kas ta on Blinkeni visiidi ajal selles küsimuses läbimurde suhtes optimistlik, vastas Zelenskõi, et see oleneb hoopis Ukraina liitlaste optimismist. „Lootkem vähemalt mõne tugeva otsuse peale. Meie jaoks on see täna väga oluline,“ lisas ta.

Lääne allikate teatel eeldatakse, et Blinken ja Lammy nõuavad loa andmise kaalumisel Ukrainalt lisateavet oma strateegiliste eesmärkide kohta.

Washingtonis ja osades Euroopa pealinnades kardetakse, et loa andmine provotseeriks Venemaad otsesele konfliktile läänega. Samas tunnistavad ametnikud, et Ukraina vajab rohkem abi.

Eile ütles USA president Joe Biden, et kompromissideks on ruumi ja vihjas, et Washington võib piirangutest loobuda. Blinken on keeldunud kommenteerimast võimalikku loa andmist, kuid ta märkis, et iga otsuse aluseks on mitu tegurit.

„See ei ole ainult süsteem ise, mis loeb. Tuleb küsida: kas ukrainlased suudavad seda tõhusalt kasutada, ja mõnikord nõuab see märkimisväärset väljaõpet, mida me oleme teinud. Kas nad on võimelised seda hooldama?“ sõnas Blinken.

Täna Kiievis toimunud Blinkeni, Lammy ja Ukraina välisministri Andri Sõbiha ühisel pressikonverentsil ei mainitud, kas USA ja Ühendkuningriigid annavad Ukrainale loa rünnata nende relvadega sihtmärke Venemaal. Küll aga teatas Ühendkuningriik 782 miljoni dollari (709 miljoni euro) suurusest täiendavast abipaketist Ukrainale.