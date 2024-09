FOTOD | Tallinna linnapea, abilinnapead ja ametnikud tutvusid ratastel Tallinna ratteteede oludega

„Sõitsime ka läbi neid kohti, kus hetkel tööd käivad või mis on hiljuti valmis saanud,“ rääkis Ossinovski matkast Delfile. „Keskendusime kohtadele, kus on veel puudujääke, ja ühtlasi neile kohtadele, kus on viimasel ajal asjad märkimisväärselt paremaks läinud.“

Mis mulje üldiselt rattateede olukorrast jäi? „Tase on hüplik. Need, kes Tallinnas on rattaga sõitnud, teavad, et osas kohtades on väga head võimalused, osas kohtades on kasutatavad või arvestatavad rattateed ja osas kohtades neid lihtsalt pole. Ja eks paraku, mis on nende rattateede või ükskõik mis võrgustiku põhitõde, on see, et peab olema tagatud jätkuvus. Et rattatee kuskil poole pealt otsa ei saa. Seda pole siiani õnnestunud igal pool veel rakendada, kuna on hakatud üsna hiljuti sellega tegelema ja mitte kuigi süsteemselt,“ rääkis Ossinovski.

Linnapea sõnul oli matk pikk, käidi Lille asumis, Reidi teel ja seejärel liiguti tagasi Piritale.

Ossinovski tunnistas, et kesklinnas on piirkondi, kus on puudujääke, mida oleks võimalik kiiresti likvideerida. „Näiteks Telliskivis Mulla tänava nurgas on tõsine jätkuvuse mure, Reisijate tänaval pole pandud märke maha, Lasnamäe mäest Narva maanteelt poole pealt lõpeb kõnnitee ära, edasi on rattaga suhteliselt ohtlik minna. Eks neid kohti, kus edasiminekuid saavutada, on mitu.“

Ossinovski sõnul oli matkal kohal mitukümmend inimest, sh mitu Tallinna abilinnapead, nagu näiteks Madle Lippus, Kristjan Järvan ja Pärtel-Peeter Pere.

Millal selline retk järgmine kord tuleb, Ossinovski öelda ei osanud, kuna neid korraldavad ruumiloome inimesed. „Keegi seal tegi nalja, et järgmise retke võiks teha talvel veebruaris. Vaadata, kuidas on talvel rattateede hooldus, aga see on võib-olla rohkem selline ekstreemmatk. Aga ma arvan, et korra aastas vähemalt vaadata otsa sellele, kuidas on läinud rattateede arendamisega, on igati tänuväärne idee.“