President Karis Krimmi platvormi tippkohtumisel: Kremli šovinistlik loosung „Venemaa on tagasi“ toob kaasa lõputut õudust

Eesti jätkab president Karise sõnul Ukraina toetamist võitluses vabaduse eest. „Ukrainlased kaitsevad oma kodu ning tänu nende vaprusele ja ÜRO Hartat austavate riikide abile, on agressori lüüasaamine võimalik.“

Vabariigi President viitas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR) raportile, mille kohaselt on Venemaa sissetungi ajal Ukrainas ohvreid ja hukkunuid üle 35 000 tsiviilisiku, kuid tegelik arv on oluliselt suurem. „Selle riikliku terrorismi vastu võitlemine meie ajastu kõige pakilisem globaalne probleem.“

Eesti riigipea tuletas meelde ka ajaloolist ebaõiglust, kus Nõukogude võim hävitas sihikindlalt krimmitatarlasi. „Selle tagajärjel küüditati, tapeti või näljutati peaaegu 50 protsenti tollasest rahvastikust. 1944. aasta mais küüditati kõik Krimmi tatarlased Stalini käsul. See oli genotsiidi akt,“ lisas ta.

President Karis lisas, et Krimm pole lihtsalt poolsaar Musta mere ääres, vaid kodu miljonitele Ukraina kodanikele, kes ei soovi elada Moskva võimu all, mis neid alandab ja kohtleb kui riigi orje. „Kõigil Ukraina kodanikel on õigus olla vabad,“ lõpetas Karis.