Reformierakonna fraktsioon plaanib Kivimäe Hiina visiidi järgseid sõnavõtte arutada

„Olles ka Taiwani toetusrühma liige, siis ma loomulikult ei poolda selliseid soojasid sidemeid Hiinaga. Juriidiliselt oli tõenäoliselt kõik korrektne,“ ütles riigikogu liige Mario Kadastik, kuid lisas, et laias laastus see võib-olla kõige parem idee polnud.

Aseesimehe ametist Kadastik Kivimäge vabastama veel ei tõttaks. „Kas siin nüüd selline sanktsioon peaks olema, seda ma küll praegu ei oska öelda,“ ütles ta. „Kindlasti fraktsioonis arutame seda Hiina poliitika aspekti laiemalt.“

Ka fraktsiooniliige Maris Lauri ütles Delfile, et teema osas on juba suheldud ning seda tehakse veel. „Oleme diskuteerinud ja meil on kavas veel üks arutelu selle visiidi ja selle visiidi aspektide üle,“ ütles ta.

Sarnaselt Kadastikule ei tõtta ka Lauri Kivimäge kohe ametist maha kandma ega näe, et keegi seda sooviks. „Me arutame seda veel omavahel ja mul ei ole küll tunnetust, et keegi tahaks, et ta oma koha pealt peaks lahkuma,“ sõnas ta.

Kohtumist ei ole veel Lauri sõnul kokku lepitud, aga vestluse osas ollakse tema sõnul üksmeelsed, et seda on vaja ning selleks leitakse aeg ja sobiv koht.

Reformierakonna fraktsioonijuht Õnne Pillak lausus samuti, et teemat tuleb fraktsioonis veel arutada, kuid ka tema ei näe, et Kivimägi lahkuma peaks. „Arvestades Hiina mõju on oluline, et selgitame neile Eesti seisukohti ja vaateid, sealhulgas eriti julgeolekuvallas. Usun, et Toomas Kivimägi on teinud oma järeldused avalikkuse tagasisidest, mis parlamendiliikmete visiiti on saatnud,“ lausus ta.

Parempoolsed: Kivimägi peaks riigikogu aseesimehe kohalt tagasi astuma

Parempoolsete juht Lavly Perling leiab, et riigikogu aseesimehe seisukohad Hiina rolli asjus maailmas ei sobi demokraatliku riigi kõrgele võimukandjale ja partei peab nii olulisele positsioonile otsekohe leidma võimekama kandidaadi.