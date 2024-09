Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem: miks seda eelistada?

Ühtlane temperatuur

Soojustagastuseta ventilatsioonisüsteemide puhul on siseruumi soojusjaotus ebaühtlane. Välisõhu sissepuhke kohtades võib tekkida tuuletõmbe tunne, mille minimeerimiseks keeratakse kütet aina peale. Tulemus on aga otse vastupidine - ebaühtlus ruumis suureneb veelgi, ühes toa otsas on endiselt palav ja teises jahe. Kui majas on aga kvaliteetne ventilatsioon, siis sääraseid temperatuuri kõikumisi ruumis või hoone erinevates osades ei esine ning terves hoones on ühtlane ja sobiv sisekliima.