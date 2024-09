Kultuuripealinna raames annavad Tartus kammerkontserdi Itaalia tõusvad muusikatähed

„Praegusel kultuuripealinnal on suur au tervitada Nei Suoni Dei Luoghi festivali ning selliseid andekaid muusikuid esimest korda Tartus,“ rääkis projekti Eesti-poolne eestvedaja, Tartu 2024 programmiliini Inimene ja Oskused juht Jaan Ulst. „Loodetavasti on see alles algus ja Tartusse jõuavad ka teised järgmise aasta Euroopa kultuuripealinna GO!2025 projektid.“