Itaalia ministri endine armuke sai parlamendi ruumide filmimise eest keelu hoonesse siseneda

Komitee teatas avalduses, et Bocciat ei lubata parlamendi hoonesse „kuni pädevad organid pole otsustanud teisiti“, sest hoone sees fotode ja videote tegemine ning nende levitamine on keelatud.

Boccia postitas Instagrami mitmeid pilte endast ja Sangiulianost erinevatel üritustel. Meediale antud intervjuudes ütles ta, et tal on nõunikuna ligipääs ministeeriumi ruumidele ja dokumentidele. Sangiuliano ütles korduvalt, et tema ja Boccia reiside eest maksmisel ei kasutatud avalikku raha ja samuti märkis ta, et naisel puudus juurdepääs konfidentsiaalsetele dokumentidele.