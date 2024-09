Kitsast Philadelphi koridorist sai Gaza relvarahu viimane ettekääne ja takistus

Gaza sektori ja Egiptuse piiril kulgev kitsas koridor kannab Iisraeli taktikalistel kaartidel koodnime Philadelphi. See killustikku täis tühermaa on ainult 14 kilomeetrit pikk ja umbes ühe kilomeetri laiune. Ometigi on sellest saanud üks peamisi takistusi Gaza sõja lõpetada võiva relvarahu sõlmimisel.

Iisraeli peaminister Binyamin Netanyahu väitel on koridor peamine salakaubaveotee, mille kaudu Iraan tarnis Hamasile relvi, mis võimaldasid rühmitusel eelmise aasta 7. oktoobril korraldada Iisraeli vastu laastavad rünnakud. Ta rõhutab, et Iisraelile on ülioluline säilitada seal sõjaväeline kohalolek. Ta väidab, et kui Iisraeli kaitsejõud (IDF) Philadelphist lahkuksid, õnnestuks Hamasil hankida vahendeid, et korraldada veel üks 7. oktoobri rünnak.

Kaitseminister hääletas vastu

Iisraeli valitsuskabinet otsustas 29. augustil määramata ajani vägesid koridoris hoida. Selle vastu hääletas ainult kaitseminister Yoav Gallant. Otsus võib lõhkuda igasuguse võimaluse saavutada kokkulepe, mis tagaks endiselt Gazas viibiva 101 Iisraeli pantvangi vabastamise.

Iisraeli julgeolekuasutustega seotud kindralid ja spioonijuhid pole peaministriga nõus. Pealegi on kummastav, et Netanyahu andis territooriumi hõivamiseks käsu alles seitse kuud pärast sõja algust, ehkki see olevat Iisraeli julgeoleku jaoks nii kesksel kohal.

Philadelphi koridor asub 20. sajandi algul paika pandud Briti ja Ottomani impeeriumite piiril.

Philadelphi koridori olulisuse mõistmiseks tuleb heita pilk minevikku ja selle asukohale. See asub 20. sajandi algul paika pandud Briti ja Ottomani impeeriumite piiril. Kuid siis oli see ainult joon kaardil. Philadelphi koridori tekkis esimene füüsiline piiritara Iisraeli ja Egiptuse vahelise rahulepingu tulemusel. Iisrael tagastas 1982. aastal Egiptusele Siinai poolsaare, mille oli 1967. aastal kuuepäevases sõjas vallutanud. Egiptusel aga polnud huvi kontrollida Gaza sektorit, kus kestis aastatel 1945–1967 nende sõjaline okupatsioon. Seega okupeeris Iisrael Gaza, kuni 2005. aastal alustati tagasitõmbumist.