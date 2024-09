Trump kuulutas, et võitis Harrist suurelt ja see oli tema kõigi aegade parim debatt

Trump ründas väitluse korraldanud televõrku ABC ja väitis, et „nad parandasid mind pidevalt“, aga Harris rääkis „otseseid valesid“ ja teda ei parandatud. Trump väitis, et debatt oli „totaalselt kallutatud“, vahendab Guardian.

„Nii palju asju, mis ma ütlesin, lükati ümber, nagu lükati täielikult ümber,“ kurtis Trump. „Aga tema võis öelda kõike, mida tahtis. Minu asjad olid õiged, aga nemad parandasid.“

Trump väitis, et ABC on „kõige ebaausam uudisteorganisatsioon“ ja et debatt oli korraldatud tema vastu.

Trump nõudis, et ABC-lt võetaks ringhäälingulitsents.

„Neil peab olema selle tegemiseks litsents. Nad peaksid nende litsentsi ära võtma selle eest, kuidas nad seda tegid. Ma arvan, et nad kaotasid palju usutavust,“ ütles Trump.

Trump ütles saate „Fox and Friends“ vaatajatele, et tal on küsitluste andmed, mis näitavad, et debati võitis tema „80-20, 90, meil on siin üks 92-7. Ja ma nagu usun, et see on õige“. Mis küsitlustega tegemist oli, Trump ei täpsustanud.

Trump jätkas seejärel rünnakuid ABC vastu.

„Nad on kõige ebaausamad minu arvates, kõige ebaausam uudisteorganisatsioon ja see ütleb palju, sest nad on kõik sisuliselt tõeliselt ebaausad,“ lausus Trump.

Veel väljendas Trump pahameelt selle üle, et faktikontrollijad parandasid teda rohkem kui Harrist.

Trump teatas, et osaleb täna koos asepresidendikandidaadi JD Vance’iga New Yorgis ja Pennsylvanias 9/11 mälestusüritustel.

Trumpile öeldi, et Harris ja president Joe Biden osalevad nendel üritustel samuti, ja küsiti: „Te lähete sinna koos kohale. Kas te kavatsete neile midagi öelda?“

„Ohh, ma ei tea. Ma pole kindel. See on, teate, vaadake, kõik peaksid olema väga kurjad selle üle, kuidas nad on seda riiki juhtinud,“ vastas Trump.

Sellele järgnes Trumpi tuttav tiraad sisserände kohta.