VIDEO | Toomas Kivimägi Hiina visiidist: ma ei oleks läinudki, kui oleksin teadnud, et selline klaperjaht tuleb

Kivimägi rääkis, et kutse esitas Hiina suursaadik ja pole sugugi esmakordne, et saadik võtab visiidile kaasa abikaasa või elukaaslase. „Pole varem probleeme olnud. Võiks ju eeldada, et see on nii ka minu puhul.“



Ehk toote näiteid, kes siis veel on pikkadel visiitidel nõnda reisinud? „Mul on näited olemas, aga mina kindlasti pole vilepuhuja,“ kostis Kivimägi. Küll tõi ta välja, et abikaasa käis temaga suvisel visiidil Leedus. Kivimäe peab normaalseks sedagi, et Hiina pool kattis nii tema kui ta abikaasa kohapealsed kulud.