Uus kohtuotsus: Põltsamaa murdjakoerte perenaine ei pea vanglakaristust kandma, kahjutasu nõuet vähendati poole võrra

Antonit süüdistatakse selles, et ta tekitas teisele inimesele tegevusetusega ja ettevaatamatusest rasked tervisekahjustused. Anton pidas Põltsamaal Tammiku külas kaht suurt koera. Kuna territoorium ei olnud piiratud nii, et koerad välja ei pääseks, ründasid nad 2022. aasta 12. novembril naaberkinnistul 26-aastast naist, põhjustades talle eluohtliku tervisekahjustuse.

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium leidis erinevalt maakohtust, et Anton ei näinud ette võimalust, kuidas tema koerad võivad ootamatult rünnata kõrvalkinnistul teist inimest lausa nii, et koerte rünnaku tagajärjeks on eluohtlik tervisekahjustus. Varem olid koerad pääsenud küll kinnistult välja, aga polnud korda saatnud midagi ligilähedaseltki nii ohtlikku, vaid olid hammustanud teist koera ja ajanud kassipoegi taga. Küll aga oli Anton hooletu ja ta oleks pidanud arvestama sellega, et tema senistest abinõudest koerte kinnipidamiseks ei piisa ning et koerad võivad põhimõtteliselt ohtlikult käituda ka inimeste suhtes.